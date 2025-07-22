Окупанти втратили впродовж доби 1090 військовослужбовців

Втрати окупантів впродовж доби склали 1090 одиниць живої сили та 147 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 вівторка.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, 7 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну РСЗВ, 94 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн й одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 18 крилатих ракет та 256 БпЛА оперативно-тактичного рівня.