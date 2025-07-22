РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

Рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження мораторію на перевірки бізнесу, уведене в дію Указом президента України, передбачає виявлення та стягнення у дохід держави підсанкційних активів впродовж трьох наступних місяців.

"Вжити разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань", - сказано в пункті 1 Рішення РНБО України.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5382025-55877