Інтерфакс-Україна
Події
01:36 22.07.2025

РНБО дала три місяці правоохоронним та контролюючим органам на виявлення і стягнення в дохід держави підсанкційних активів

1 хв читати

Рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження мораторію на перевірки бізнесу, уведене в дію Указом президента України, передбачає виявлення та стягнення у дохід держави підсанкційних активів впродовж трьох наступних місяців.

"Вжити разом з Національною поліцією України, Службою безпеки України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Фондом державного майна України, за участю Офісу Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань у тримісячний строк додаткових взаємоузгоджених заходів щодо встановлення та ідентифікації активів фізичних і юридичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів, активізувати роботу щодо стягнення в дохід держави активів, що належать таким особам, а також забезпечити розроблення та впровадження додаткових механізмів, спрямованих на виконання відповідних завдань", - сказано в пункті 1 Рішення РНБО України.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/5382025-55877

Теги: #рнбо #санкції #активи #рішення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:04 21.07.2025
Глава МЗС Франції очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Глава МЗС Франції очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

20:54 21.07.2025
Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

20:25 21.07.2025
РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

РНБО запроваджує мораторій на перевірки бізнесу й втручання держструктур у підприємницьку діяльність – Зеленський

19:26 21.07.2025
Мін’юст звернувся до ВАКС з позовом стягнути активи Олійника

Мін’юст звернувся до ВАКС з позовом стягнути активи Олійника

19:13 21.07.2025
Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

16:24 21.07.2025
Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

16:31 20.07.2025
Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

17:46 19.07.2025
Зеленський затвердив персональний склад РНБО

Зеленський затвердив персональний склад РНБО

14:50 18.07.2025
Рада ЄС постановила знизити верхню межу ціни на нафту РФ до $47,6 за барель

Рада ЄС постановила знизити верхню межу ціни на нафту РФ до $47,6 за барель

13:59 18.07.2025
Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

Член комітету Ради з питань нацбезпеки: зміна секретаря РНБОУ може призвести до втрати досвіду фахівців

ВАЖЛИВЕ

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Зеленський анонсував значну активізацію роботи щодо санкцій проти РФ

Зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу

ОСТАННЄ

Норвегія готова фінансово підтримати ініціативу Німеччини з передання систем Patriot Україні - ЗМІ

Зеленський указом увів у дію рішення РНБО про мораторій на перевірки бізнесу контролюючими органами

Кількість постраждалих від атаки ворожих дронів у Путивлі зросла до 11 - ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок чергової атаки ворога по Сумській області - ОВА

Франція прагне наростити підготовку українських пілотів для винищувачів "Mirage" - міністр закордонних справ

Попередньо четверо постраждалих внаслідок атаки російських дронів в Сумській області – ОВА

Сибіга про візит Келлога: говорили про зброю, очікуємо на комунікацію між Зеленським і Трампом для подальшого втілення досягнутих домовленостей

Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур – прем’єрка про законодавчі зміни

Глава МЗС Франції: Готовність США постачати зброю України – сигнал, Трамп остаточно обрав сторону

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА