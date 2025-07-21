Інтерфакс-Україна
Події
22:22 21.07.2025

Путін боїться лише Трампа - глава МЗС України

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Кремль розуміє, що лише Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На спільній з французьким колегою Жаном-Ноелем Барро пресконференції у Києві у понеділок ввечері Сибіга звернув увагу відсутність російських обстрілів столиці під час візиту спецпредставника президента США генерала Кіта Келлога.

"Це ще одне свідчення, кого насправді боїться Путін. Путін боїться лише Трампа. Він розуміє, що лише Сполучені Штати Америки можуть примусити їх до миру", - заявив очільник МЗС.

За його словами, візит Келлога до України був дуже інтенсивним. Генерал мав змогу зустрітися з представниками української влади та військовими, тобто "отримав інформацію з перших рук".

"Чому це важливо? Тому що ми повинні ламати, протидіяти російському наративу, що Росія виграє. Ні, Росія не виграє і Україна не програє. Це важливо - виходити саме з цієї парадигми", - закликав міністр.

Теги: #путін #трамп #сибіга #оцінка

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