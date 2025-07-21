Інтерфакс-Україна
Події
21:44 21.07.2025

Барро відвідав Чорнобильську зону і обговорив співпрацю з Україною в сфері ядерної безпеки

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Барро відвідав Чорнобильську зону і обговорив співпрацю з Україною в сфері ядерної безпеки
Фото: https://t.me/energyofukraine

Міністр Європи та закордонних справ Французької Республіки Жан-Ноель Барро та заступник міністра енергетики України Микола Колісник відвідали Чорнобильську зону відчуження, повідомляє Міненерго в Телеграм в понеділок.

Високі посадовці оглянули виконані роботи на новому безпечному конфайнменті та стан відновлення обʼєкта, пошкодженого цілеспрямованою атакою БПЛА РФ.

"Радіаційна безпека є одним із ключових пріоритетів міністерства. Україна і Франція є країнами з великим ядерним потенціалом, тому мають активно співпрацювати в цій сфері", - зазначив Микола Колісник.

Особливу увагу було приділено небезпекам, пов’язаним з російською військовою агресією та діями окупантів щодо українських ядерних об’єктів, зокрема атомних електростанцій.

"Також обговорювалися перспективи співпраці з французькими партнерами щодо обміну досвідом та експертними напрацюваннями у сфері ядерної безпеки, реалізації спільних проєктів щодо поводження з пошкодженим відпрацьованим ядерним паливом, посилення фізичного захисту об’єктів зберігання та захоронення радіаційних відходів", - повідомило Міненерго.

 

Теги: #франція #барро

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