13:41 01.12.2025

Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро у Парижі, обговорили мирні зусилля та побільшу підтримку Києва.

"В рамках візиту президента Володимира Зеленського о Франції та переговорів з президентом Еммануелем Макроном я був радий зустрітися зі своїм колегою Жаном-Ноелем Барро. Ми, як завжди, провели змістовну та важливу дискусію, зосереджену на зусиллях заради миру, Коаліції охочих і українсько-французькій оборонній співпраці", - написав Сибіга у соцмережі Х.

За його словами, вони з Барро скоординували кроки в європейських справах, зокрема в контексті питання ефективного використання механізму SAFE для розробки спільних проєктів з Україною, подальших внесків до ініціативи PURL НАТО та рішення щодо повного використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Я вдячний Франції за її вагому підтримку та лідерство — і з нетерпінням очікую на дуже успішний візит президента Володимира Зеленського сьогодні", - наголосив глава МЗС.

