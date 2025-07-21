Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в НАБУ, будуть обговорювати їх з керівництвом уряду

Посли G7 в Україні висловили "серйозне занепокоєння" подіями в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та повідомили про намір обговорити ці події з керівництвом уряду.

"G7 уважно стежить за сьогоднішніми подіями в НАБУ, зокрема, за розслідуванням щодо кількох співробітників НАБУ за підозрою у скоєнні злочинів. Ми зустрілися сьогодні з представниками НАБУ, у нас є серйозне занепокоєння і ми маємо намір обговорити ці події з керівництвом уряду", - йдеться у повідомленні послів G7 у соцмережі Х у понеділок увечері.

"Ми всі маємо спільне зобов'язання підтримувати прозорість, незалежні інституції та належне врядування, і ми цінуємо наші партнерства в Україні для спільної боротьби з корупцією", - наголосили посли.

Зі свого боку посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова додала у соцмережі Х : "Україна досягла величезного прогресу в реформах. Особливо у воєнний час, захищаючись від російської агресії. Зараз як ніколи важливо зберегти досягнення реформ, щоб зберегти підтримку, необхідну для перемоги над ворогом.

Як повідомлялося, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань провели в понеділок обшуки у детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а також позапланову перевірку дотримання державної таємниці Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).