Інтерфакс-Україна
Події
19:42 21.07.2025

Ще чотири родини з дітьми організовано евакуювалися з Донеччини

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Ще чотири родини з дітьми організовано евакуювалися з Донеччини

Ще 4 родини з дітьми організовано евакуювалися з Донеччини — із Білозерської та Добропільської громад, їх безкоштовно розмістили в Закарпатській і Львівській областях, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією у телеграм-каналі, на Закарпатті з початку року вже прихистили 110 людей, з них 58 дітей. У Дрогобичі на Львівщині за останні дні — ще 7 родин, серед них 11 дітей.

Евакуацію організовано Донецькою ОВА у співпраці з АТ "Укрзалізниця", "Спасемо Україну", "Схід СОС", "РОКАДА", "Проліска" і "Птаха України".

У транзитному пункті люди отримують гаряче харчування, гуманітарну та психологічну допомогу. Також відбувається реєстрація на грошову виплату — 10 800 грн на особу.

 

Теги: #діти #донецька #евакуація

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