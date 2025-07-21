Інтерфакс-Україна
Події
18:44 21.07.2025

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

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Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Рішення чергового 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") свідчать про те, що вільний світ – на боці України та миру, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками засідання.

"Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ – на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному – зміцненні оборонного потенціалу української армії. Це вже 29-та зустріч у форматі, який залишається ключовою платформою для координації міжнародної допомоги", - написав він у телеграмі.

Шмигаль перерахував ключові рішення партнерів:

1. США ініціює новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України. Європейці вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України.

2. Німеччина – передає понад 200 тис снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

3. Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків.

4. Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

5. Норвегія – у 2025 році загалом виділить 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК.

6. Швеція – готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Шмигаль зазначив, що сьогоднішній "Рамштайн", який організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, об’єднав 52 країни та організації. Серед учасників – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

До української делегації увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

"Щиро дякую кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату "Рамштайн". Особливо вдячний США – ініціатору створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині – за лідерство в Контактній групі", - наголосив Шмигаль.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") пройшло онлайн у понеділок, 21 липня, під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

Теги: #шмигаль #рамштайн

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