Інтерфакс-Україна
Події
18:31 21.07.2025

ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

1 хв читати

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі, зазначивши, що подібними маніпуляціями та провокаціями ворог намагається розсварити Україну з сусідами та ослабити її на міжнародній арені.

"Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про антиукраїнську акцію, яка нібито відбулася на кордоні України та Польщі. Зокрема, ворожі ресурси активно розганяють відео, на якому начебто польські прикордонники встановили щити з написами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що ЦПД верифікував інформацію у Держприкордонслужбі України: "насправді на польсько-українському кордоні подібних акцій не проводили. Російські пропагандисти навмисно спотворили контекст та інформацію про місце події".

"Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти ворожнечу між українцями та поляками і зруйнувати партнерство між двома державами", - наголосили у ДПД

"РФ системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації. Подібними гібридними методами ворог прагне ослабити Україну на міжнародній арені", - наголосили у ЦПД.

Теги: #дезінформація #цпд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:20 21.07.2025
ЦПД: РФ не зможе тиснути на Азербайджан, бо в неї немає сил на другий фронт

ЦПД: РФ не зможе тиснути на Азербайджан, бо в неї немає сил на другий фронт

13:53 18.07.2025
ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

ЦПД: на Закарпатті розгортається чергова інформаційно-психологічна операція за участі російської агентури та угорських політиків

12:51 17.07.2025
ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

17:16 16.07.2025
ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

13:09 18.05.2025
Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

Росія напередодні президентських виборів у Польщі активізувала чергову фазу інформаційної війни – ГУР МО України

01:19 12.05.2025
МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

МЗС Росії фейково звинуватило лідерів Франції, Британії та Німеччини у вживанні наркотиків

21:13 26.04.2025
Повідомлення про повернення компанії в РФ – дезінформація

Повідомлення про повернення компанії в РФ – дезінформація

10:55 15.04.2025
У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

У ЦПД спростували дезінформацію щодо 4,8 тис. загиблих у Курській області військових з інших країн

20:41 08.04.2025
ПАРЄ визнала іноземне втручання РФ загрозою демократії

ПАРЄ визнала іноземне втручання РФ загрозою демократії

19:25 24.03.2025
Спецслужби Австрії розкрили російську дезінформаційну кампанію проти України

Спецслужби Австрії розкрили російську дезінформаційну кампанію проти України

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Україна домовилася з Францією про створення фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026р - Свириденко

Умєров на "Рамштайні: Україна більше не є лише отримувачем допомоги, тепер ми - повноправний учасник спільного виробництва

В НАБУ затримано "крота" ФСБ, якого курував заступник керівника охорони Януковича – СБУ

ОСТАННЄ

Велика Британія запровадила нові санкції проти 137 цілей тіньового флоту РФ

Шмигаль про "Рамштайн": вільний світ – на боці України та миру

Дві жінки постраждали на Нікопольщині через удари росіян - ОВА

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Сибіга оголосив про започаткування нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, анонсував запровадження посади посла при ЮНЕСКО

Дії щодо НАБУ і САП свідчать про бажання влади зруйнувати незалежність антикорупційних органів – заява ТІ

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

Мінрозвитку опублікував технічні вимоги до автоматизованих систем обліку оплати проїзду

Зеленський окреслив п'ять завдань української дипломатії, серед них фінансування виробництва зброї

Активісти, нардепи, політологи та підприємці розходяться в думках щодо причин та наслідків слідчих дій в НАБУ та САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА