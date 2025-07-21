ЦПД спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі

Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував російський фейк про начебто антиукраїнську акцію на кордоні України та Польщі, зазначивши, що подібними маніпуляціями та провокаціями ворог намагається розсварити Україну з сусідами та ослабити її на міжнародній арені.

"Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про антиукраїнську акцію, яка нібито відбулася на кордоні України та Польщі. Зокрема, ворожі ресурси активно розганяють відео, на якому начебто польські прикордонники встановили щити з написами про "геноцид поляків" на кордоні з Україною", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що ЦПД верифікував інформацію у Держприкордонслужбі України: "насправді на польсько-українському кордоні подібних акцій не проводили. Російські пропагандисти навмисно спотворили контекст та інформацію про місце події".

"Мета подібних інформаційних вкидів — посіяти ворожнечу між українцями та поляками і зруйнувати партнерство між двома державами", - наголосили у ДПД

"РФ системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації. Подібними гібридними методами ворог прагне ослабити Україну на міжнародній арені", - наголосили у ЦПД.