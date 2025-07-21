Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про обговорення питання закупівлі американської військової продукції для України на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") в понеділок.

"Приємно сьогодні поспілкуватися з міністрами оборони в Контактній групі з питань оборони України. Ми продовжуємо тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання для України через НАТО", - написав Рютте в соцмережі Х за підсумками зустрічі.