Інтерфакс-Україна
Події
17:45 21.07.2025

Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ

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Німеччина і США близькі до укладення угоди про постачання систем Patriot Україні - ЗМІ
Фото: https://www.bloomberg.com

ФРН і США завершують підготовку до укладення угоди, яка дозволить передати Києву дві батареї ЗРК Patriot із запасів Берліна, які потім поповнить Вашингтон, повідомляє в понеділок Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами співрозмовників агентства, німецькі та американські чиновники мають намір остаточно узгодити питання, що залишилися щодо угоди з Patriot, включаючи терміни заміни вичерпаних запасів", - передає Bloomberg.

За словами джерел агентства, офіційна заява може з'явитися пізніше цього тижня.

Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив у понеділок, що "Німеччина сприятиме якнайшвидшому наданню п'яти терміново необхідних систем Patriot". "Як ми можемо цього досягти, ми будемо узгоджувати в тісній співпраці та в дусі взаємної довіри між партнерами протягом найближчих днів", - сказав він, відкриваючи засідання у форматі "Рамштайн".

Раніше Німеччина надавала Україні три системи Patriot. У запасах Берліна їх залишилося сім штук, тому Німеччина готова передати Україні ще кілька тільки за умови, якщо США гарантує зі свого боку їх швидку заміну.

Теги: #зрк_patriot #німеччина #угода #сша

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