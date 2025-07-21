Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою

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Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу після призначення телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.

"Скоординували подальші кроки перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн". Обговорили ключові потреби України, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Домовились про щотижневу координацію спільних кроків", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.

Він також подякував за незмінну підтримку Великої Британії та готовність до подальшого розвитку тісної співпраці.