16:17 21.07.2025
Шмигаль провів першу після призначення міністром оборони розмову з британським колегою
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів першу після призначення телефонну розмову з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі.
"Скоординували подальші кроки перед черговим засіданням у форматі "Рамштайн". Обговорили ключові потреби України, зокрема посилення протиповітряної оборони, а також розвиток спільних оборонних проєктів. Домовились про щотижневу координацію спільних кроків", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами розмови.
Він також подякував за незмінну підтримку Великої Британії та готовність до подальшого розвитку тісної співпраці.