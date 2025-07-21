Інтерфакс-Україна
Події
15:12 21.07.2025

Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль

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Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель зброї цього року - Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Україні необхідно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель зброї, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

"Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит закупівель. Це дозволить нам створити більше безпілотників FPV, щоб утримувати лінію фронту, більше безпілотників-перехоплювачів для протидії атакам шахедів та додаткову зброю глибокого удару, щоб повернути війну до Росії", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн".

Також Шмигаль наголосив на необхідності підготовки до 2026 року і закликав партнерів виділити кошти для України у своїх бюджетах на 2026 рік.

"Безпечні позики – це ще одне критичне джерело фінансування на наступний рік, і нам потрібно забезпечити включення України до цієї програми", - зазначив він.

29-те засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") відбувається онлайн у понеділок, 21 липня, під керівництвом Великої Британії та Німеччини.

До засідання доєдналися понад 50 партнерів України, зокрема присутній генсек НАТО, Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі та міністр оборони США, а також десятки країн Альянсу та партнерів.

Україну представляє міністр оборони Денис Шмигаль, для якого участь у "Рамштайні" вперше. Також поруч з ним присутній секретар РНБО Рустем Умєров, який донедавна був міністром оборони України. Також присутній головком ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Теги: #зброя #закупівля #дефіцит #шмигаль #рамштайн

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