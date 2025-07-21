Шмигаль на "Рамштайні" закликав до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль на 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") закликав партнерів до термінової закупівлі зброї США для України, особливо систем Patriot та ракет PAC-3.

"Сьогодні я хочу скористатися цією можливістю, щоб звернутися до вас, наших партнерів і союзників, з проханням про подальшу підтримку. Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо ракети Patriot та PAC-3, разом з боєприпасами, є надзвичайно важливими для нас", - сказав він на засіданні у форматі "Рамштайн".

Міністр наголосив, що Контактна група з питань оборони України залишається ключовою платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні, а російський терор триває, тому потрібно посилити українську протиповітряну оборону.

"Я прошу США зробити цю зброю доступною для придбання, а наших європейських партнерів – надати все необхідне фінансування для їх закупівель", - закликав міністр оборони.