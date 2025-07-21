Інтерфакс-Україна
Події
13:37 21.07.2025

ДБР: повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих

2 хв читати
ДБР: повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

"За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, в одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в м. Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою.

"В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки", - уточнюють у відомстві.

В іншій пригоди, як інформує ДБР, правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС.

"В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - йдеться в повідомленні.

У третій ДТП правоохоронець, здійснюючи на службовому автомобілі рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступник генерального прокурора повідомив про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура.

Теги: #дтп #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:18 20.07.2025
Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

17:16 18.07.2025
СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

СБУ повідомила заочну підозру російському генералу, який віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ

16:56 18.07.2025
ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

13:41 18.07.2025
На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити "бізнес" з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

17:01 16.07.2025
Обшуки в квартирі матері пілота "Джуса" проводилися задля отримання доказів по справі Шабуніна - ДБР

Обшуки в квартирі матері пілота "Джуса" проводилися задля отримання доказів по справі Шабуніна - ДБР

15:45 16.07.2025
У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

У військову частину на Львівщині закупили пошкоджених генераторів на понад 31 млн грн - ДБР

14:18 16.07.2025
ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками РТЦК у Миколаєві

20:08 15.07.2025
ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

ДБР: Суд підтвердив обґрунтованість підозри в інкримінованих Шабуніну кримінальних правопорушеннях

17:29 15.07.2025
Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру за зґвалтування мешканки Херсонщини — Офіс генпрокурора

13:14 15.07.2025
ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

ДБР перевіряє можливе перевищення влади в ТЦК Чернігова

ВАЖЛИВЕ

СБУ: заяви про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій безпідставні, співробітники СБУ не отримували доступ

29-е засідання у форматі "Рамштайн" стартувало у режимі онлайн

Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців

СБУ прийшла в САП з перевіркою щодо дотримання законодавства про держтаємницю, САП закликає унеможливити "злиття" інформації про справи

НАБУ заявляє про обшуки у 15 співробітників, директор Бюро перериває візит до Великої Британії і повертається в Україну

ОСТАННЄ

Інкримінація гендиректору "Лісів України" незаконного збагачення це тиск за принциповість при детінізації галузі – заява держпідприємства

СБУ: заяви про можливе розкриття інформації щодо негласних слідчих дій безпідставні, співробітники СБУ не отримували доступ

29-е засідання у форматі "Рамштайн" стартувало у режимі онлайн

Шмигаль планує активізувати роботу Міноборони в трьох ключових напрямах

Зеленський очікує за 10 днів доповідь Шмигаля й Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї

Генпрокурор: За незаконне збагачення затримано гендиректора ДП "Ліси України"

Зеленський поставив завдання довести частку української зброї в Силах оборони до 50% за наступні 6 місяців

Гендиректоркою Національного музею історії України призначено Земляну

Найближчі дні в Україні будуть теплішими, на півдні - спека

НВМК домовилося з "Паритетбудінвест" про будівництво 2-ї черги меморіального кладовища

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА