ДБР: повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП, що призвели до каліцтва потерпілих

За матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

"За матеріалами ДБР Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозри трьом співробітникам НАБУ, які скоїли дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією Бюро, в одній з пригод правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в м. Києві, допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою.

"В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки", - уточнюють у відомстві.

В іншій пригоди, як інформує ДБР, правоохоронець, здійснюючи рух на 61 км автодороги Київ-Одеса, під час випередження попутного транспортного засобу не обрав безпечну швидкість та виїхав за межі проїзної частини, де відбулося перекидання транспортного засобу з його подальшим зіткненням з приміщенням будівлі АЗС.

"В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку", - йдеться в повідомленні.

У третій ДТП правоохоронець, здійснюючи на службовому автомобілі рух на регульованому перехресті у Києві, скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступник генерального прокурора повідомив про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Щонайменше двом із них сторона обвинувачення буде клопотати про тримання їх під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура та Київська обласна прокуратура.