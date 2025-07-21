Інтерфакс-Україна
Події
12:22 21.07.2025

Окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, в Слов'янську загинув мирний житель

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Окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу, в Слов'янську загинув мирний житель
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Один мирний мешканець Донецької області загинув і ще не менше восьми людей дістали поранення за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 20 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Слов'янську", - написав Філашкін в Телеграм.

За його словами, не менше семи мирних жителів області були поранені в Покровському районі. "У Мирнограді поранено 3 людини, пошкоджено 6 приватних будинків. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю і гаражі. У Родинському поранено 2 людини", - написав голова обладміністрації.

Також поранено жителя Лимана Краматорського району, там же пошкоджено три будинки та дві автівки. "В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 гаражі, 2 автомобілі і лінію електропередач", - розповів Філашкін.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджені шість будинків.

Всього, за даними голови обладміністрації, за добу російські окупанти обстріляли населені пункти Донецької області 22 рази.

З лінії фронту евакуйовано 307 людей, у тому числі одну дитину, повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_область

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