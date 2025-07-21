Інтерфакс-Україна
Події
11:31 21.07.2025

Румунія піднімала в небо військові літаки під час нічних російських авіаударів по Україні

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Міністерство національної оборони Румунії повідомляє про підняття двох румунських та двох італійських військових літаків в небо під час масованих атак РФ на українську інфраструктуру в ніч на понеділок.

"Близько 3:00 системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксували повітряні цілі, що рухалися на різних траєкторіях польоту в повітряному просторі України, на північ від кордону з Румунією, поблизу району Марамуреш-Сучава. Українська влада підтвердила, що вжила заходів для розосередження військових літаків з аеродромів на заході України після масованих атак Російської Федерації на інфраструктуру українського аеропорту. У зв'язку з цим Міноборони повідомило структури, що координують цивільний повітряний рух, для комплексного моніторингу ситуації", - йдеться в пресрелізі відомства.

Близько 3:30 з 86-ї авіабази Борча вилетіли два румунські літаки F-16 для проведення повітряної розвідки, а близько 5:00 було віддано наказ на зліт двом літакам Eurofighter Typhoon італійських ВПС, що знаходяться у складі бойової служби повітряної поліції на 57-й авіабазі Міхаїл Когелнічану, йдеться в повідомленні Міноборони Румунії.

"Під час операцій, проведених між 3:30 та 6:00, було виявлено 12 українських повітряних цілей, що знаходилися в повітряному просторі України на північ від кордону з Румунією. Чотири з них ненавмисно на кілька хвилин проникли в повітряний простір нашої країни в районах Сігету Мармацієй та Вікову-де-Сус, не створюючи реальної загрози національній безпеці, життю людей чи румунській спадщині", - відзначили в румунському оборонному відомстві.

Після виконання завдань літаки F-16 румунських ВПС приземлилися близько 6:00 на авіабазі Борча, а італійський літак Eurofighter Typhoon приземлився близько 7:00 на базі Міхаїла Когелнічану.

"Хоча наша країна не є безпосередньою мішенню, бойові дії в Україні, поблизу національної території, а також напади на українську інфраструктуру вимагають вжиття заходів для захисту румунських громадян та національної інфраструктури. Заходи поступово впроваджуються та адаптуються залежно від категорії та характеру загрози, щоб запобігти виникненню значних збитків", - відзначається в пресрелізі.

Теги: #літаки #румунія

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