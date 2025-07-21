Інтерфакс-Україна
Події
09:43 21.07.2025

Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ

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Українсько-російські переговори відбудуться цього тижня у Стамбулі – ЗМІ

Цього тижня у Стамбулі відбудуться дві окремі зустрічі, що мають вирішальне значення для міжнародної дипломатії – щодо іранської ядерної програми і українсько-російські, повідомляє Independent Türkçe.

"Дипломатичні джерела повідомили, що цього тижня у Стамбулі відбудеться зустріч російської та української делегацій. Було заявлено, що зустрічі можуть відбутися в середу або четвер. Конкретної інформації щодо місця, часу чи складу делегації не було оприлюднено", - вказується у повідомленні.

На п’ятницю заплановано нову зустріч в рамках ядерних переговорів між Великою Британією, Францією та Німеччиною, сторонами ядерної угоди з Іраном. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь заступники міністрів закордонних справ або радники з національної безпеки країн-учасниць.

Планується, що всі зустрічі будуть закритими для преси, а громадськість буде поінформована через письмові заяви.

Теги: #переговори #стамбул

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