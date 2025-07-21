Міносвіти скасувало норму щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів

Міністерство освіти і науки України скасувало норми, що стосуються мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей.

"Скасовано наказ №1112 і вилучено деякі норми з наказу №1115 (які були внесені наказом № 1276), що стосуються мінімальної наповнюваності дистанційних класів та вимог до навчання внутрішньо переміщених дітей (ВПО). Ці зміни внесено на вимогу народних депутатів та прифронтових громад", - йдеться у повідомленні міністерства.

Водночас зазначається, що зберігається низка положень із цих наказів, що важливі для громад та безпеки дітей.

"Ці норми будуть офіційно закріплено в окремому нормативному документі після консультацій із профільним комітетом ВРУ та депутатами, а також затверджено згідно з офіційними процедурами", - додали у відомстві.

Зокрема, згідно зі змінами: вимоги до наповнення дистанційних класів такі ж, як і для очних та змішаних, так згідно із законом "Про повну загальну середню освіту" клас можна відкривати за наявності щонайменше 5 учнів; школи можуть відкривати класи дистанційного навчання незалежно від наявності повної лінійки паралелей; діти ВПО можуть продовжувати дистанційне навчання у своїх школах незалежно від місця перебування.

Без змін залишаються норми, згідно з якими: очна та змішана форми навчання (чергування онлайн- та очних занять) можливі лише за наявності укриття в закладі освіти або не більше як 500 метрів від нього; заклади освіти, що працюють із дітьми на тимчасово окупованих територіях, можуть продовжувати функціонувати навіть тоді, якщо там неможливо відкрити жоден клас (Вчителі таких закладів навчають дітей на ТОТ за педагогічним патронажем); дітям, які перебувають за кордоном, і надалі надається можливість навчання за повною програмою в дистанційних класах, а також за скороченою — українознавчим компонентом; для дітей на ТОТ збережено можливість навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем — залежно від безпекової ситуації.