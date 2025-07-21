Інтерфакс-Україна
Події
09:02 21.07.2025

Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів

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Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів

Метро "Лукʼянівська" вже працює на вихід для пасажирів, проте на вхід станція все ще зачинена, повідомляє КП "Київський метрополітен".

"Станція метро "Лукʼянівська" працює на вихід для пасажирів, поїзди здійснюють зупинку на станції", - ідеться в повідомленні в соцмережі Х.

За даними метрополітену, водночас на вхід станція наразі зачинена.

Як повідомлялося, станція метро "Лукʼянівська" в Києві тимчасово не працюватиме на вхід та вихід через ворожі атаки.
Раніше у Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро, повідомив глава київської міської військової адміністрації (МВА)Тимур Ткаченко.
 

Теги: #робота #лукянівська #метро

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