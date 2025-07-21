Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 134 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів, 2 танки, 7 бронемашин, 54 артсистеми, 199 БПЛА, а також 134 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1043160 (+1170) осіб, танків – 11037 (+2) од, бойових броньованих машин – 23028 (+7) од, артилерійських систем – 30637 (+54) од, РСЗВ – 1444 (+1) од, засоби ППО – 1199 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47181 (+199), крилаті ракети – 3515 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 55859 (+132), спеціальна техніка – 3934 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.