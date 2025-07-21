21 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1244 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1244 RUSSIAN AGRESSION

21 липня відзначають День "Обійміть своїх дітей", Міжнародний день нездорової їжі, Comic Con, Національний день Бельгії.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Симеона й Івана; святого пророка Єзекиїла.

День "Обійміть своїх дітей"

Обійми — це невербальна форма спілкування, яка здатна замінити багато слів. На жаль, не всіх батьки часто обіймали в дитинстві, і зазвичай не через нестачу любові, а через постійну зайнятість та буденні проблеми. Тому, щоб привернути увагу людей до того, як важливо обіймати малюків, існує особливе свято — Всесвітній День "Обійміть своїх дітей", який відзначається щороку в третій понеділок липня.

Міжнародний день нездорової їжі

Є багато інформації про шкідливість нездорової їжі, тож останнім часом дедалі більше людей виключають її зі свого раціону. Проте існує особливий день у році, який називається Міжнародним днем нездорової їжі. Він щороку відзначається 21 липня, і цього дня можна дозволити собі відійти від правил здорового харчування та побалувати смакові рецептори чимось некорисним, але смачним.

Comic Con

Comic Con - це щорічна подія, яка святкує і вшановує світ коміксів і, взагалі, це свято попкультури. Ця свято поціновувачів та творців коміксів, усіх, хто дотичний цього мистецтва. Це чотириденна літня феєрія, яка відбувається в липні і приваблює шанувальників коміксів, ігор, фільмів і телешоу з усього світу.

Національний день Бельгії

Національний день Бельгії, що відзначається щорічно 21 липня, є важливою подією в історії Бельгії, власне, це День незалежності Бельгії. Це день інтронізації першого монарха країни, короля Леопольда I, який склав конституційну присягу в 1831 році. Цього дня також відзначається відокремлення Бельгії від Нідерландів і офіційне створення Королівства Бельгія.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Василя Степанченка (1895–1939), українського інженера, хорунжого Армії УНР;

80 років від дня народження Сергія Вікторовича Цушка (1945–2021), українського поета, прозаїка, перекладача;

50 років від дня народження Євгена Гулевича (1975–2022), українського філософа, культуролога, філолога, перекладача, журналіста, редактора, громадського діяча, учасника російсько-української війни.

Ще в цей день:

1954 - Підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні;

1992 - Сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 піднімає український прапор і вирушає до Одеси щоб увійти до складу ВМС України;

2013 - Вступає на престол король Бельгії Філіп I.

Церковне свято:

День пам’яті святого пророка Єзекиїля

20 липня християнами відзначається День пророка Єзекіїля. Жив цей святий на рубежі VII-VI століть до н.е., у часи Єремії та Данила. Народився Єзекіїль – нащадок древнього роду Левія у місті Сарір у сім’ї священника Вузиї. Сам Єзекіїль обрав той же шлях, що і батько.

У віці 25 років, після завоювання Єрусалиму Навуходоносором, пророк разом з багатьма іншими потрапив у вавилонський полон. В ці часи його дім в селищі біля річки Ховара став духовним центром для юдеїв-вигнанців. Після 5 років полону пророк, молячись на берегу річки, вперше отримав одкровення – видіння про майбутнє людства та долю єврейського народу.

Окрім дару пророкування Єзекиїль отримав від Бога дар чудотворення, як пророк Мойсей. Одного разу він допоміг євреям втекти від переслідування халдеїв та силою молитви утворив через річку Ховара (розділив її) перехід, а потім під час голоду вимолив у Творця їжу для голодуючих. Все своє життя він пророкував, своїми полум’яними промовами закликав людей до покаяння, викриття відступництва від істинного Творця, робив дива.

За те, що пророк викрив ідолопоклонство одного єврейського князя, його жорстоко стратили, розірвавши на частини. Усі повчання та пророцтва Єзекиїля записані в книжці, яка отримала назву на його честь, та додані до Біблії.

День пам’яті святих преподобних Симеона й Івана

Преподобний Симеон, Христа ради юродивий, і преподобний Іван були сирійцями, які жили в VI столітті в місті Едесі. З дитинства їх пов’язувала тісна дружба. Старший із них, Симеон, був неодружений і жив зі старою матір’ю. Іван же, щойно одружившись, жив із батьком (мати його померла) і з молодою дружиною. Обидва друзі належали до багатих сімей.

Одного разу вони вирушили до Єрусалима, де вступили до монастиря святого Герасима. Після деякого часу в обителі Симеон і Іван прийняли постриг і почали пустельне життя. Вони прожили в пустелі 29 років, досягли повної безпристрасності та високого духовного рівня.

Преподобний Симеон помислив, що їм слід послужити людям, і вирішив покинути пустельну самоту. Його сподвижник, святий Іван, також вирішив розділити з ним цей шлях. Ігумен обителі, Никон, відчинив їм ворота, і вони вийшли у світ, готові служити людям.

Іменини: Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.