Дронами і ракетою ворог вдарив по Дніпропетровщині, є постраждалі - Лисак

Російські війська в неділю обстріляли Дніпропетровську область, вдаривши дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали дві людини, виникли пожежі та є пошкодження інфраструктури, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Пообіді було гучно у Павлоградському районі. Противник скерував туди ракету. Виникла пожежа, яку вже приборкали", - написав він в телеграмі.

Також під прицілом агресора протягом дня була Нікопольщина. Ворог застосовував дрони, артилерію, гатив з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Постраждали двоє людей – 39-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони на амбулаторному лікуванні.

Також горіла суха трава. Пошкоджена інфраструктура, приватна оселя та дві автівки.

По Синельниківському району російські війська били дронами, артилерією та КАБами.

Так, у Новопавлівській громаді зайнявся легковик. У Великомихайлівській – поля з ячменем та пшеницею. Пошкоджені декілька приватних будинків. На одному з подвір’їв вогонь охопив дах приватного будинку і господарські споруди. У Межівській громаді зачепило газогін.

Також через атаку FPV-дроном у Грушівській громаді на Криворіжжі палала суха трава.