Інтерфакс-Україна
Події
18:37 20.07.2025

Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів

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Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Запоріжжя після російських обстрілів відбудовується і потребує додаткових ресурсів, заявив міністр іноземних справ України Андрій Сибіга.

"Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів. Я вдячний нашим партнерам та міжнародним організаціям, які вже допомагають. І я закликаю інших посилити свою підтримку", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, разом з усіма послами вони стали свідками наслідків російських ударів по Запоріжжю.

Сибіга зазначив, що російські окупанти використовували всі методи терору для нападів на житлові райони та критично важливу інфраструктуру, зокрема, ракети, безпілотники та планіруючі бомби.

"Крім того, варварські удари по Дніпровській гідроелектростанції та руйнування Росією Каховської греблі - це не лише воєнні злочини, а й екоцид", - написав він.

Теги: #запоріжжя #відбудова #сибіга

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