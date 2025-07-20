18:29 20.07.2025
Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/
Чоловік постраждав внаслідок удару російських окупантів у неділю по Запорізькій області, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни нанесли удар по Василівському району", - написав він у телеграмі.
За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію.
Також чоловік 78-ми років отримав поранення.