Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/

Чоловік постраждав внаслідок удару російських окупантів у неділю по Запорізькій області, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли удар по Василівському району", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію.

Також чоловік 78-ми років отримав поранення.