Інтерфакс-Україна
Події
18:29 20.07.2025

Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров

1 хв читати
Чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Запорізькій області - Федоров
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp/

Чоловік постраждав внаслідок удару російських окупантів у неділю по Запорізькій області, повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни нанесли удар по Василівському району", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автівку та прилеглу територію.

Також чоловік 78-ми років отримав поранення.

Теги: #федоров #постраждалі #запорізька_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:13 20.07.2025
Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

Ще одна постраждала внаслідок атаки БпЛА в Сумах, їхня кількість складає дві людини - ОВА

15:09 20.07.2025
Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

09:59 20.07.2025
Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

Шестеро цивільних постраждали через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області – ОВА

09:19 20.07.2025
Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

05:54 20.07.2025
Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

21:54 19.07.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

Двоє цивільних постраждали внаслідок атак ворожих БпЛА по Херсону

18:52 19.07.2025
Кількість постраждалих від ворожих атак у Дніпропетровській області зростає

Кількість постраждалих від ворожих атак у Дніпропетровській області зростає

14:18 19.07.2025
Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

Шмигаль та Федоров націлені на масштабування антишахедних технологій

13:42 19.07.2025
УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

УЧХ надає допомогу постраждалим внаслідок російської атаки БпЛА на Одесу

21:13 18.07.2025
Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

Жителька Івано-Франківської області померла від травм, отриманих під час атаки РФ 29 червня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

Засновник VEON мріє про народне IPO "Київстару" в Україні

Генпрокурор представлятиме потерпілу, на яку здійснив наїзд працівник прокуратури

ОСТАННЄ

Сибіга: Запоріжжя відбудовується і потребує додаткових ресурсів

На Одещині палав сухостій на площі 18 000 кв м

У Києві відновлено рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Внаслідок російських авіаударів по Купʼянському району Харківщині постраждали 6 мирних мешканців

Злива підтопила вулиці Києва, зокрема ускладнений рух транспорту на площі Галицькій в напрямку проспекту Берестейського

Зеленський у понеділок відкриє нараду дипломатів – глава МЗС

Зеленський анонсував підписання додаткових контрактів по виробництву і постачанню дронів

Шмигаль обговорив з Умєровим і своїми заступниками забезпечення воїнів озброєнням і дронами-перехоплювачами

Зеленський заслухав доповідь Сибіги: визначено пріоритети в роботі з країнами партнерами і узгоджено зміну керівників деяких посольств

Постраждала від наїзду працівника прокуратури померла – генпрокурор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА