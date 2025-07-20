Інтерфакс-Україна
Події
15:09 20.07.2025

Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла

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Ворожий БпЛА влучив в один із скверів Сум, 100 абонентів залишились без світла
Фото: https://t.me/serhii_kryvosheienko/

Ворожий БпЛА влучив у неділю в один із скверів міста Суми, попередньо без постраждалих, повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Відбулося влучання БпЛА по території одного із скверів міста. Попередньо, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено лінію електропередач, фасади прилеглих будинків та вибито вікна", - написав він у телеграм.

Без електрики залишається близько 100 абонентів. На місці працюють відповідні служби, додав очільник МВА.

У свою чергу в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь повідомив, що серед постраждалих — 7-річний хлопчик.

"Попередньо, обійшлося без загиблих. Серед постраждалих — 7-річний хлопчик, який перебував поблизу місця вибуху та скаржиться на погане самопочуття", - написав Кобзар у телеграм.

Теги: #мва #обстріл #суми

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