Четверо людей загинули і шестеро були поранені внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області впродовж доби - ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Четверо загиблих і шестеро поранених впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін у телеграм-каналі у неділю.

"У Покровську загинула людина. У Вільному Шахівської громади зруйновано 2 будинки. У Лимані пошкоджено 7 будинків, у Дробишевому — господарчу споруду. У Слов'янську загинула людина, пошкоджено 8 приватних будинків, склад і кав'ярню. В Андріївці пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено 5-поверхівку; у Райському 1 людина загинула і 2 поранені. В Іллінівці пошкоджено 2 будинки і газогін. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, 2 інфраструктурні об'єкти, підприємство, соціальний заклад і 2 автівки. У Сіверську пошкоджено 4 будинки ", - сказано в повідомленні Філашкіна.

Всього за добу, згідно інформації Донецької ОВА, росіяни 36 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 288 людей, у тому числі 8 дітей.