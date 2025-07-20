Двоє людей постраждали через ворожі обстріли території Херсонської області – ОВА

Чоловік і дитина постраждали внаслідок російських обстрілів, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграм у неділю.

"У Зимівнику через російський обстріл постраждала дитина та її батько. Внаслідок ворожої атаки 17-річна дівчинка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення гомілки. У 51-річного чоловіка — вибухова травма, термічний опік грудної клітки та отруєння продуктами горіння. Нині потерпілі перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу", - поінформував Прокудін в телеграм-каналі.