Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 154 бойові зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

" Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб