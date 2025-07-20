Інтерфакс-Україна
Події
08:59 20.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 154 бойові зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 154 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

" Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 64 авіаційних ударів, застосувавши 31 ракету та скинувши 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5706 обстрілів, з них 117 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3857 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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