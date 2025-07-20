07:11 20.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/
Втрати окупантів впродовж доби склали 1040 одиниць живої сили та 187 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.
Зокрема українськими воїнами знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 121 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.
Повітряні удари коштували противнику знищених 23 крилатих ракет та 270 БпЛА оперативно-тактичного рівня.