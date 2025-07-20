Інтерфакс-Україна
Події
05:54 20.07.2025

Кількість постраждалих через нічні атаки російських БпЛА в Запорізькій області зросла до трьох – ОВА

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Кількість цивільних, постраждалих через атаки ворожих дронів та РСЗВ по Запорізькій області зросла до трьох, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі в неділю.

"Дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район. 64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Він також поточнив інформацію, щодо атаки росіян на Запоріжжя та Запорізький район.

"Два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників атакували вночі Запоріжжя та Запорізький район. Внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі. За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - повідомив Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/22547

https://t.me/ivan_fedorov_zp/22548

Теги: #постраждалі #атаки #запорізька #бпла

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