Інтерфакс-Україна
Події
20:11 19.07.2025

Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

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Азербайджан готує позов до Росії через катастрофу літака AZAL

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що його країна готує позов проти Росії у зв'язку з катастрофою азербайджанського літака, повідомляє портал Minval.az в суботу.

" Президент заявив, що ситуація з інцидентом навколо літака AZAL зрозуміла як божий день. За його словами, за сім місяців Азербайджан не отримав жодної чіткої відповіді від російської сторони. Генеральний прокурор Азербайджану надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, проте у відповідь надходить лише формулювання: "слідство триває", - йдеться в повідомленні Minval.az.

Алієв наголосив, що така позиція є контрпродуктивною. Він підтвердив, що Азербайджан має намір подати документи до міжнародних судових інстанцій.

"Глава держави також нагадав, що розслідування катастрофи малайзійського "Боїнга" тривало понад 10 років. За його словами, Азербайджан теж готовий чекати стільки, скільки потрібно", - пише Minval.az.

Алієв наголосив, що Азербайджан вимагає визнання провини, покарання тих, хто збив літак, виплати компенсації сім'ям постраждалих та відшкодування збитків AZAL за втрату повітряного судна.

Як повідомлялося, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines (AZAL), що прямував з Баку до Грозного, після російського обстрілу поблизу Грозного здійснив спробу приземлитися неподалік Актау (Казахстан). На борту перебували 67 людей, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадянина Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизії. Загинули 38 людей.

 

Теги: #азербайджан #позов #літак #рф

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