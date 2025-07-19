Кількість постраждалих від ворожих атак у Дніпропетровській області зростає

Фото: https://www.facebook.com/

Кількість постраждалих від ворожих атак в Дніпропетровській області продовжує зростати, повідомляє начальник ОВА Сергій Лисак у телеграм-каналі станом на 18:30 суботи.

"У Васильківській громаді Синельниківського району, окрім двох загиблих, є четверо постраждалих. Вони госпіталізовані. Пожежу, що виникла через удар, ліквідували. А серед пошкодженого також каплиця, магазин та лінія електропередач", - написав Лисак.

За його інформацією, у Павлограді через масовану атаку, за уточненими даними, загинув 68-річний чоловік. Ще один, 24 років, постраждав і лікуватиметься амбулаторно.

Під ударами БпЛА та артилерії впродовж дня був Нікополь і район.

"Постраждав 73-річний чоловік. Він госпіталізований. Понівечені 2 підприємства, соціальний та медичний заклади, зупинка транспорту, 3 приватні будинки, 4 господарські споруди, теплиця, трактор. Сталося кілька пожеж", - повідомив Лисак.