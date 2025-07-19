Інтерфакс-Україна
Події
14:54 19.07.2025

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

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Короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть Україною в найближчі два дні, температура комфортна

У неділю, 20 липня, у західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві 20 липня - короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с. температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 20 липня найвища температура вдень була  34,6 в 1936, 2010р., найнижча вночі  8,8 в 1907р.

У понеділок, 21 липня, у західних, північних, центральних та Харківській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, на Закарпатті до 30°; на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди по Києву на 21 липня – знову короткочасний дощ, вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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