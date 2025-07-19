Інтерфакс-Україна
Події
14:33 19.07.2025

Поправка Тейлор Грін щодо України у палаті представників США провалилась

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Поправка Тейлор Грін щодо України у палаті представників США провалилась

Палата представників Конгресу США проголосувала проти поправки Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала вилучити допомогу Україні із законопроєкту про оборонні витрати на 2026 рік.

Це випливає з повідомлення на сайті Офісу секретаря Палати представників Конгресу США.

Поправка провалилася з рахунком 76:353. Усі демократи проголосували проти. Третина республіканців проголосувала за, дві третини теж проти, що свідчить про переважну двопартійну підтримку України в Конгресі.

Марджорі щоразу намагається протягнути антиукраїнські поправки, і щоразу безуспішно. У квітні 2024 року Тейлор Грін намагалася анулювати допомогу Україні в додатковому бюджеті на $61 млрд. Тоді її поправка провалилася 71:351.

Тейлор Грін - член Палати представників США від 14-го виборчого округу штату Джорджія. Член Республіканської партії та прихильниця Дональда Трампа, ультраправий політик.

Теги: #допомога_україні #провал #поправка

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