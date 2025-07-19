Інтерфакс-Україна
Події
09:37 19.07.2025

Росіяни 4 години поспіль атакували Шостку з БпЛА, зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

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Росіяни 4 години поспіль атакували Шостку з БпЛА, зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

Російські окупанти майже чотири години поспіль атакували Шостку ударними безпілотниками, зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Уночі Шосткинська громада знову зазнала масованого удару з боку РФ. Майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі", - написав він у телеграмі у суботу.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють профільні служби – триває обстеження території та ліквідація наслідків ударів.

Теги: #шостка #бпла_рф

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