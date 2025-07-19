Через негоду без світла залишилися понад 1,2 тис. споживачів на Полтавщині

Внаслідок складних погодних умов на території Полтавської та Гадяцької територіальних громад сталося аварійне відключення електропостачання, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, без світла залишилися 12 населених пунктів, зокрема 81 юридичний та 1186 побутових споживачів: "За інформацією АТ

"Полтаваобленепго" через складні погодні умови сталося аварійне відключення електроенергії в 12 населених пунктах Полтавської та Гадяцької ТГ. Без світла – 81 юридичний та 1186 побутових споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", — зазначив Когут.