Генштаб зафіксував упродовж доби 177 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 177 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Загарбники завдали по території України двох ракетних та 71 авіаційного удару, застосували шість ракет та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 3843 дрони-камікадзе та здійснили 5825 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – із реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб