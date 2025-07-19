РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду — пошкоджені будинки, підприємства та пожежна частина

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У ніч проти п’ятниці російські війська здійснили наймасованішу атаку на Павлоград, застосувавши ракети та безпілотники. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм.

"Пекельні ніч та ранок для Павлограда. Наймасованіша атака на місто. Вибух за вибухом. російські терористи цілили ракетами та безпілотниками", — написав він.

За словами Лисака, у місті пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства та п’ятиповерховий житловий будинок. Виникли займання, інформація уточнюється.

"Вчора ввечері ворог спрямував на область ракети. Внаслідок атаки у Дніпрі та районі сталися пожежі. На Синельниківщині понівечені 2 приватні будинки", - інформує Лисак.

Окремо по Нікопольському району російські війська вдарили FPV-дронами та артилерією. Під обстріли потрапили Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено мікроавтобус.

"За уточненою інформацією, через атаку на Марганецьку громаду, яка сталася вчора надвечір, постраждав 57-річний чоловік", — додав Лисак.