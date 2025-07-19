У разі війни з Китаєм і Росією Заходу лишається 18 місяців на підготовку - ЗМІ

США та країни Європейського Союзу мають не більше 18 місяців, аби підготуватися до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм і Росією, заявив головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич під час виступу на зустрічі з представниками військового командування та оборонної промисловості у Вісбадені, повідомляє Bild.

За словами генерала, існує реальний ризик скоординованої агресії з боку КНР та РФ, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань і країни НАТО: "Диктатори КНР Сі Цзіньпін і рф владімір путін вже зараз готують до скоординованої атаки, яка може спровокувати глобальний конфлікт".

Він зазначив, що глава КНР Сі Цзіньпін може розпочати наступ на Тайвань у координації з російським диктатором Владіміром Путіним. Такий подвійний удар, на думку американського генерала, створює серйозний виклик для Заходу.

"Конфлікт може початися з нападу Китаю на Тайвань. Оскільки Росія нині є сателітом КНР, Сі Цзіньпін, без сумніву, узгоджуватиме дії з Путіним. Китай і Росія готуються до одночасного удару по Тайваню та Європі. Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, вся наявна техніка і кожен боєприпас, який зможемо отримати, щоб бути готовими", — передає видання слова Гринкквича.

Також зазначається, що в німецькому уряді зростає занепокоєння щодо потенційного нападу Росії на одну з невеликих країн НАТО вже у 2027 році.

Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/wiesbaden-us-general-warnt-vor-globalem-konflikt-mit-putin-und-chi-687a02f3554a3718a6c1e377