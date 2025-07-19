Інтерфакс-Україна
Події
00:24 19.07.2025

Глава "Укрзалізниці": Ворог цілеспрямовано нищить цивільні потяги та полює на локомотиви

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Останні удари по залізниці з боку РФ спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, а також відзначається цілеспрямоване знищення локомотивів, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі. Переважно, діставалось поїздам із вугіллям", – написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, ворог намагається добити вугільну промисловість, яка продовжує підтримувати економіку Донеччини: "Тепер же ворог по суті запустив справжнє "полювання на локомотиви". Так само, як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси – нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині – люди", – зазначив Перцовський.

Він додав, що "Укрзалізниця" переглянула алгоритми роботи, розгорнула лінії попередження та вже має врятовані бригади, яких встигли відвести від ударів.

Також він наголосив на необхідності перегляду законодавства щодо соціального захисту загиблих та постраждалих працівників критичної інфраструктури.

"Прийнято відповідний закон, але на жаль всі норми виписані так, що він не працює для більшості залізничників. Бились-бились наші юристи, спробували всі можливі норми – але не працює. Тож, будемо дотискати, щоб це змінити й захист посилити!" – заявив він.

Як повідомлялося, вночі на п’ятницю, 18 липня, внаслідок російської атаки із застосуванням ударних БПЛА по Дніпропетровській області загинув машиніст, його помічник отримав поранення.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BvrrLf8j4/?mibextid=wwXIfr

Теги: #удари #укрзалізниця #потяги

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