Кількість постраждалих у Кам'янському районі на Дніпропетровщині зросла до 12, у Павлоградському також є поранений

Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у Кам'янському районі Дніпропетровської області зросла до 12, у Павлоградському через ворожу атаку БпЛА зазнав поранень місцевий житель, повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак.

"У Кам’янському районі, за уточненою інформацією, 12 постраждалих. Двоє людей, на жаль, загинули", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що вранці ворог атакував Кам"янський район, загинули двоє – чоловік та жінка, було відомо про 11 постраждалих.

За даними ОВА, через ворожу атаку були понівечені кілька адмінбудівель, школа, 5 приватних будинків, господарська споруда, 4 магазини, інфраструктура. 9 машин пошкоджені, 4 – знищені.

Також Лисак повідомив, що вдень під атакою БпЛА опинився Павлоградський район, внаслідок якої поранень зазнав місцевий житель. "Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували", - додав Лисак..

Вибухи також лунали на Нікопольщині. Туди агресор спрямував безпілотники, бив артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Пошкоджені 5 приватних осель, господарська споруда, гараж і авто. Зачепило лінії електропередачі та газогін.