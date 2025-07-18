Інтерфакс-Україна
Події
16:28 18.07.2025

Генштаб ЗСУ: Окупанти зосередили активність на північно-слобожанському та покровському напрямках

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Генштаб ЗСУ: Окупанти зосередили активність на північно-слобожанському та покровському напрямках
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російська окупаційна армія станом на 16:00 найбільш активні дії веде на північно-слобожанському і курському напрямках, а також на покровському, де зафіксовано 23 і 28 атак відповідно, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, зазначивши, що загальна кількість бойових зіткнень становить 78.

"На північно-слобожанському і курському напрямках сьогодні відбулося 23 ворожі атаки, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала восьми ударів, скинувши при цьому 12 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 131 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у п'ятницю.

На південно-слобожанському напрямку окупанти тричі атакували у районах Вовчанськ та Красне Перше.

"Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Соснівка, Хлібороб, Петрушівка, Велика Писарівка, Мар’їне, Сопич, Бунякине Сумської області; Тимофіївка Харківської області", - поінформували у Генштабі.

На куп’янському напрямку триває атака російських окупантів в районі Степової Новоселівки, на лиманському напрямку зафіксовано вісім атак поблизу Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове та Торське. Наразі тривають два боєзіткнення.

На краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві ворожі атаки в районі Білої Гори. На торецькому напрямку ЗСУ успішно відбили три ворожі спроби вклинитися в нашу оборону поблизу Щербинівки та Олександро-Калинового.

"На покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 24 атаки", - зазначено у зведенні Генштабу.

На новопавлівському напрямку українські захисники зупинили три штурмові дії ворожих військ, ще одне боєзіткнення триває на даний час. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль та в бік Олександрограда. На гуляйпільському напрямку російська авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, штурмових дій противник не проводив. На оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по Новоданилівці та Плавнях.

"На придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись в напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка", - повідомили у Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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