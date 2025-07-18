Внаслідок нічного обстрілу РФ Дніпропетровщини загинув машиніст "УЗ" та поранено машиніста "ДТЕК"

Машиніст "Укрзалізниці" загинув, а машиніст тепловоза "ДТЕК" поранений під час нічного обстрілу російськими окупантами Дніпропетровської області, повідомив енергохолдинг.

"Під час атаки постраждав машиніст тепловоза "ДТЕК". Нашому колезі надано усю необхідну допомогу. Зараз він перебуває під наглядом лікарів", – йдеться в повідомленні у Facebook у п’ятницю.

Згідно з ним, сам тепловоз та вагони суттєво пошкоджені.

"ДТЕК" висловив співчуття з приводу загибелі машиніста "УЗ".

"Велика трагедія для всієї родини залізничників. Співчуття рідним, близьким та колегам загиблого. росія відповість за всі свої злочини", – наголосив енергохолдинг.