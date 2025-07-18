Інтерфакс-Україна
Події
15:38 18.07.2025

Внаслідок нічного обстрілу РФ Дніпропетровщини загинув машиніст "УЗ" та поранено машиніста "ДТЕК"

1 хв читати

Машиніст "Укрзалізниці" загинув, а машиніст тепловоза "ДТЕК" поранений під час нічного обстрілу російськими окупантами Дніпропетровської області, повідомив енергохолдинг.

"Під час атаки постраждав машиніст тепловоза "ДТЕК". Нашому колезі надано усю необхідну допомогу. Зараз він перебуває під наглядом лікарів", – йдеться в повідомленні у Facebook у п’ятницю.

Згідно з ним, сам тепловоз та вагони суттєво пошкоджені.

"ДТЕК" висловив співчуття з приводу загибелі машиніста "УЗ".

"Велика трагедія для всієї родини залізничників. Співчуття рідним, близьким та колегам загиблого. росія відповість за всі свої злочини", – наголосив енергохолдинг.

Теги: #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:58 18.07.2025
Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

Житель Ізюму постраждав через ворожі обстріли Харківської області

08:44 18.07.2025
Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Дніпропетровській області

Один загиблий і двоє постраждалих внаслідок нічної атаки російських БпЛА в Дніпропетровській області

07:37 18.07.2025
Один загиблий і один поранений через ворожі авіаудари в Запорізькій області – ОВА

Один загиблий і один поранений через ворожі авіаудари в Запорізькій області – ОВА

07:51 17.07.2025
Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

Ворог вдарив дронами по Дніпропетровщині, одна жертва і десять постраждалих

07:23 17.07.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

06:38 17.07.2025
Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ - ОВА

Шосткинський район Сумщини вже кілька днів під обстрілами РФ - ОВА

10:12 16.07.2025
Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях

Від російського нічного обстрілу постраждала цивільна інфраструктура в Харківській, Вінницькій і Дніпропетровській областях

21:40 15.07.2025
Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

Двоє загиблих та двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області

11:49 15.07.2025
Росіяни вдарили по Херсону, двоє людей постраждали – ОВА

Росіяни вдарили по Херсону, двоє людей постраждали – ОВА

10:24 15.07.2025
Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

Окупанти 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу, у Костянтинівці та Мирнограді є загиблі

ВАЖЛИВЕ

Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн 21 липня, генсек НАТО та глава Пентагону доєднаються до засідання

Число померлих в Україні у I пів.-2025 перевищило число народжених у 2,9 раза – Мін'юст

Троє цивільних загинули ранком у Дніпропетровській і Херсонській областях - влада

Зеленський домовився з Макроном про підготовку українських пілотів для "міражів"

Зеленський висловив вдячність за 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії: це потрібне рішення, і потрібне саме зараз

ОСТАННЄ

Якщо ситуація з РФ найближчими тижнями не зміниться, бюджет-2026 для Сил оборони плануватимуть на рівні 2025 р. – Мінфін

Черногоренко анонсувала запровадження автоматизації обліку особового складу на рівні бригад до кінця липня

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК і солдату Шевченківського ТЦК в рамках розслідування обставин смерті чоловіка

Директор підприємства підозрюється у завищенні вартості матеріалів для фортифікацій на Сумщині

Генштаб ЗСУ: Окупанти зосередили активність на північно-слобожанському та покровському напрямках

Зеленський доручив Шмигалю активізувати контрактування та поставку на фронт дронів, особливо дронів-перехоплювачів та дипстрайків

ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

Укргідрометцентр прогнозує 19-23 липня на Київщині та в Києві нестійку погоду

Понад $35 млн активів екснардепа Макеєнка арештовано та передано в управління АРМА

Вибух у Шевченківському районі Києва - це знешкодження ворожого боєприпасу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА