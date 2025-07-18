Інтерфакс-Україна
Події
15:22 18.07.2025

Понад $35 млн активів екснардепа Макеєнка арештовано та передано в управління АРМА

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Понад $35 млн активів екснардепа Макеєнка арештовано та передано в управління АРМА

Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на суму понад $35 млн колишнього народного депутата України.

"За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора 15 липня судом задоволено клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів США, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ-VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній. У повідомленні не називається ім’я фігуранта, однак, за інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Володимира Макеєнка.

"Будучи резидентом України він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських о-вах), які щороку приносили йому дохід. Однак обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював", - зазначається в повідомленні.

Відповідні активи, що мають ознаки незаконного походження, арештовано у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора та оперативного супроводу СБУ здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР).

Офіс генерального прокурора вживаэ подальших процесуальних заходыв для встановлення всіх обставин протиправної діяльності колишнього парламентаря та відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених ним кримінальних правопорушень.

Теги: #арма #кошти #макеєнко

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