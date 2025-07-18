Інтерфакс-Україна
Події
14:18 18.07.2025

Житель Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором, отримав 15 років ув’язнення

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Житель Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором, отримав 15 років ув’язнення

Суд визнав винним і призначив 15 років тюрми агенту спецслужб РФ – жителю Полтавщини, який за завданням ворога підірвав автівку з прокурором.

"За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав жителя Полтавщини винним у державні зраді, вчиненні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1 КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в п'ятницю.

Прокурори в суді довели, що чоловік був завербований представниками ворожих спецслужб через Telegram-канал. "Виконуючи інструкції куратора, він заклав саморобний вибуховий пристрій у визначеному місці поблизу автомобіля прокурора в одному з районів м. Дніпра. Згодом активував вибухівку та встановив пристрій дистанційного спостереження й керування біля місця теракту", - зазначають у відомстві.

Внаслідок вибуху, що стався 6 червня 2025 року, поранення отримав власник автомобіля – прокурор.

В прокуратурі уточнюють, що в межах розслідування фігурант пішов на угоду зі слідством. Він визнав вину, уклав угоду про визнання винуватості та надав покази на іншого співучасника, що дало змогу оперативно розкрити злочин.

Щодо іншого підозрюваного триває досудове розслідування.

 

Теги: #агент_рф #вирок

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