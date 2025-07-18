Є сім пріоритетів у роботі нової очільниці Міненерго – директор енергопрограм "Разумков Центру"

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Директор енергетичних програм "Разумков Центру" Володимир Омельченко серед пріоритетних напрямів, на яких мала б зосередитися міністерка енергетики Світлана Гринчук, назвав market coupling енергоринків з ЄС, прискорення розвитку розподіленої генерації, повне припинення транзиту російської нафти, відмову від закупівлі в Болгарії обладнання для Хмельницької АЕС.

Всього у своєму повідомленні в Facebook у п’ятницю він вказав на сім пріоритетів, серед яких також - підвищення якості корпоративного управління в державних енергокомпаніях, згідно з принципами ОЕСР, демонополізація та боротьба із проявами недобросовісної конкуренції на ринках газу, е/е та нафтопродуктів, декарбонізація енергетичного сектору.

На думку Омельченка, розвиток децентралізованої генерації має відбуватися на базі ВЕС, СЕС, біометану, energy storege, газової когенерації. Крім того, він виступає за реалізацію водневих проєктів.

Водночас, вважає він, міністерці треба займатися просуванням проєктів SMR (малі модульні атомні реактори) і відмовитися від купівлі у Болгарії корпусів реакторів російського зразка для ХАЕС-3,4.

За словами Омельченка, професіоналізму Гринчук достатньо, щоб потужно просунутися за вказаними пріоритетами.

Водночас він звернув увагу на достатність самостійності в прийнятті рішень.

"Єдине питання – чи вистачить самостійності та волі у боротьбі за інтереси України, чи вона (Гринчук – ІФ-У) задовольниться бути черговим гвинтиком у державному бюрократичному механізмі?", – зазначив Омельченко.