Інтерфакс-Україна
Події
11:56 18.07.2025

Сибіга привітав затвердження 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

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Сибіга привітав затвердження 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ухвалений у середу 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ є один з найсильніших на сьогодні

"Я дякую ЄС та його державам-членам за єдність і силу, що значно підвищує ціну війни для агресора. Нові санкції ЄС націлені на енергетичний та фінансовий сектори Росії, "тіньовий флот" та його екосистему, товари та технології подвійного призначення, а також "Північні потоки", - написав він у соцмережі Х.

Міністр привітав рішення щодо зниження цінової стелі на нафту та додаткові кроки для протидії обходу санкцій, зокрема через треті країни. Як наголосив міністр, позбавлення Росії її нафтових доходів має вирішальне значення для припинення її агресії.

"Україна продовжує співпрацювати з ЄС та партнерами в межах санкційної коаліції, щоб позбавити російську військову машину фінансування, змусити Росію погодитись на повне та безумовне припинення вогню та завершити її війну проти України", - зазначив він.

Окремо Сибіга також привітав санкції, спрямовані проти російських злочинців, які ідеологічно обробляють депортованих українських дітей.

"Оскільки Москва відкидає мир, сильний трансатлантичний тиск є єдиним ефективним способом просування дипломатичних зусиль. Росія повинна зрозуміти, що продовження війни — це безглуздо", - додав він.

Теги: #санкції #сибіга

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