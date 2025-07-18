Унаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов'янську

Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки "шахедами" пошкоджено відділення "Нової пошти" №9 у Слов’янську, повідомляє пресслужба компанії

Зазначається, що наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.

Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1, зазначили у пресслужбі.

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. "Нова пошта" вже працює над організацією і відновленням роботи у іншому приміщенні поруч.

"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - зазначили у "Новій пошті".