Інтерфакс-Україна
Події
11:41 18.07.2025

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов'янську

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено відділення "Нової пошти" у Слов'янську

Вночі 18 липня внаслідок ворожої атаки "шахедами" пошкоджено відділення "Нової пошти" №9 у Слов’янську, повідомляє пресслужба компанії

Зазначається, що наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій.

Ніхто з працівників і клієнтів не постраждав — на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №1, зазначили у пресслужбі.

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. "Нова пошта" вже працює над організацією і відновленням роботи у іншому приміщенні поруч.

"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - зазначили у "Новій пошті".

Теги: #обстріл #словянськ #нова_пошта

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