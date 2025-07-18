Інтерфакс-Україна
Події
10:02 18.07.2025

Європейський союз на рівні послів погодив 18-й пакет санкцій проти РФ - Єрмак

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Європейський союз на рівні послів погодив 18-й пакет санкцій проти РФ - Єрмак
Фото: https://www.president.gov.ua

Європейський союз на рівні послів погодив 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак ранком у п’ятницю.

"Що має бути: Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2 - кінець ілюзіям про їхнє майбутнє.

-  ліміт на нафту з рф.

-  Ще 105 суден російського "танкерного флоту" буде санкціями - це прямий удар по схемах обходу обмежень.

-  Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.

-Санкції проти російського фонду прямих інвестицій - удар по кишені російських еліт.

- Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.

- Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають рф обходити санкції.

- Експортні обмеження на понад €2,5 млрд - технології й критичні промислові товари більше не потраплять до рф", - написав Єрмак у телеграм-каналі.

За його словами, під санкції також потраплять 22 компанії - російські й іноземні - які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані, підкреслив Єрмак.

Теги: #єрмак #санкції #єс

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