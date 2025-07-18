Європейський союз на рівні послів погодив 18-й пакет санкцій проти РФ - Єрмак
Європейський союз на рівні послів погодив 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, зазначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак ранком у п’ятницю.
"Що має бути: Заборона на будь-які транзакції щодо Nord Stream 1 та 2 - кінець ілюзіям про їхнє майбутнє.
- ліміт на нафту з рф.
- Ще 105 суден російського "танкерного флоту" буде санкціями - це прямий удар по схемах обходу обмежень.
- Повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти.
-Санкції проти російського фонду прямих інвестицій - удар по кишені російських еліт.
- Повний бан на SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій.
- Заборона транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають рф обходити санкції.
- Експортні обмеження на понад €2,5 млрд - технології й критичні промислові товари більше не потраплять до рф", - написав Єрмак у телеграм-каналі.
За його словами, під санкції також потраплять 22 компанії - російські й іноземні - які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.
Низка пропозицій нашої санкційної групи враховані, підкреслив Єрмак.